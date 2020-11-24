39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон розбурхала соковитими формами в сяючому міні

Спокусниця підкорює своїм почуттям стилю і, одночасно, сексуальністю, пише Politeka.net.

"Блискуча" красуня народилася в забезпеченій родині. Її батько-бізнесмен, а мати - актриса. Прадід зірки - Конрад Хілтон - засновник готельної імперії "Хілтон". Дівчина могла стати спадкоємицею багатств, але через скандальну репутацію позбавлялася цієї можливості.

Хоча зірка вже давно не на піку своєї популярності, все одно вона завжди знаходиться в центрі уваги.

Цього разу красуня вирішила показати себе в срібній міні-сукні, яка блищала від спалахів камер.

Наряд блондинки також мав глибоке декольте.

Періс похвалилася довжиною ніжок, взувши туфельки на підборах. Видно, що наряд був занадто коротким і ледь прикривав сідниці.

"Готові до @AMA! 🔥 💃 🏼 🔥 Що ви всі думаєте про цей образ? 😍", - написала артистка.

За дев'ять годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в рожевому купальнику, на який домалювали блискітки. Красуня постала стоячи, виставивши свої довгі ніжки в туфельках. Пружні місця, а саме сідниці, оголилися, завдяки нескромним вирізам з боків.

Довгі ноги все ж викликали захоплення.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в рожевій мереживній білизні.

Відвертий наряд обтягнув струнку талію, а ліфчик підкреслив невеликі груди.

Періс демонструвала шовкове тіло в сміливому боді в різних позах.

Нагадавши, Періс Хілтон у розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто

А ще Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з квітів

Також Politeka повідомляла, що розпусна Періс Хілтон в міні-бікіні "осідлала" цілу планету