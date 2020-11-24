39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон взбудоражила сочными формами в сияющем мини

Соблазнительница покоряет своим чувством стиля и, одновременно, сексуальностью, пишет Politeka.net.

Блистательная красотка родилась в обеспеченной семье. Ее отец - бизнесмен, а мать - актриса. Прадедушка звезды – Конрад Хилтон – основатель отельной империи «Хилтон». Девушка могла стать наследницей богатств, но из-за скандальной репутации лишалась этой возможности.

Хотя звезда уже давно не на пике своей популярности, все равно она всегда находится в центре внимания.

В этот раз красотка решила показать себя в серебряном мини-платье, которое блестело от вспышек камер.

Наряд блондинки также имел глубокое декольте.

Пэрис похвасталась длиной ножек, обув туфельки на каблуках. Видно, что наряд был слишком коротким и едва прикрывал ягодицы.

"Готовы к @AMA! 🔥💃🏼🔥 Что вы все думаете об этом образе? 😍", - написала артистка.

За девять часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного знаменитости.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в розовом купальнике, на который пририсовали блестки. Красотка предстала стоя, выставив свои длинные ножки в туфельках. Упругие места, а именно ягодицы, оголились, благодаря нескромным вырезам по бокам.

Длинные ноги все же вызывали восхищение.

Напомним, Пэрис Хилтон позировала в розовом кружевном белье.

Откровенный наряд обтянул стройную талию, а лифчик подчеркнул небольшую грудь.

Пэрис демонстрировала шелковое тело в смелом боди в разных позах.

Напомним, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто

А еще Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов

Также Politeka сообщала, что распутная Пэрис Хилтон в мини-бикини "оседлала" целую планету