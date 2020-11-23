Після розвалу тріо "ВІА Гра" через відхід двох учасниць, продюсер групи Костянтин Меладзе знайшов їм заміну
Так, замість блондинки Еріки Герцег і брюнетки Ольги МеганськоЇ в популярній групі "ВІА Гра" заспівали Ксенія Попова та Софія Тарасова. А кучерява руденька Уляна Синецька зберегла своє місце.
Як передає Politeka.net, у Мережі активно обговорюють новий склад "ВІА Гри". На офіційній сторінці групи в Instagram опубліковано свіже фото дівчат.
"Вчора на заході🖤", - йдеться у підписі.
Перша зліва - "старенька" учасниця, 24-річна Уляна Синецька. Посередині - її однолітка, Ксенія Попова (блондинка народилася в Кривому Розі, брала участь у 8-му сезоні шоу "Х-фактор" і співпрацювала з MARUV) і ще одна новенька - 19-річна брюнетка Софія Тарасова (дівчина народилася в Києві, була учасницею російського шоу "Голос" і є призером "Дитячого Євробачення-2013").
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Не всі користувачі прийшли в захват від вибору Меладзе, деяким не сподобалася зовнішність дівчат, про що вони поспішили повідомити в коментарях:
"Від такої недовіагри все опускається..." - "не падайте тільки 😊"
"Як же мені подобається Тарасова❤️🔥"
"Ліцей більше нагадує😑"
"Що з блондою??? Не вистачило грошей і часу на перукаря???? Ніякого тяжіння немає !!! Жах"
"Як говоритися незамінних не буває, смак на рахунок зовнішності і голосу у Кості незамінний. Дівчата прекрасні..."
"А де пісні, пісень-то немає, як тільки колишня віагра розвалилася у них альбом з однієї пісні в рік складається"
"Знову Уляна всіх загородила... Але нові дівчата краще в сто разів, сексі, Соня і Ксюша❤️❤️❤️❤️❤️🔥"
"Виженіть кучеряша! Вона противна!😡😡😡"
Нагадаємо, безсоромна екс - "ВІА Гра" в мереживній білизні розкрила свій секрет: "Люблю пробувати нове».