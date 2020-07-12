Известная певица Татьяна Котова, экс-солистка «ВИА Гры», ошеломила поклонников порцией пикантных фото

На своей странице в социальной сети Инстаграм 34-летняя красотка опубликовала две фотографии, на которых позирует в нижнем белье, передает Politeka.net.

На снимках Татьяна с ногами забралась на небольшой диванчик. На ней – белый комплект кружевного нижнего белья, который выгодно подчеркивает свежий загар артистки, а также новый тон волос.

Особого очарования в кадр добавляют розы, одну из которых Татьяна поднесла к лицу, а остальные цветы – у ее ног.

«🌹🥰Больше всего на свете я люблю пробовать новое, экспериментировать, познавать и учиться. Так рождается творчество, создаются проекты и даже такие снимки... 📸🧡», – подписала она фото.

Поклонники не столько прониклись философией звезды, сколько оценили ее внешние данные, которые, следует отметить, не зря принесли ей массу титулов на конкурсах красоты.

«Сердце, верни моё сердце❤️❤️❤️», «Вау, вы проста шикарная», «Как на картинах», «Разве, можно быть красивой такой😍», – рассыпаются в комплиментах фанаты певицы.

Как известно, в культовую группу Татьяна попала в марте 2008 года. О кастинге, который проводят продюсеры группы «ВИА Гра», Таня узнала случайно, такой шанс она упустить не могла. Яркая, артистичная, грациозная блондинка понравилась Константину Меладзе. Татьяна Котова стала третьей солисткой женского коллектива, заменив Веру Брежневу.

За 2два года работы в «ВИА Гре» у певицы появились поклонники и фан-клуб. Татьяна вместе с Альбиной Джанабаевой и Меседой Багаудиновой снялась в нескольких популярных клипах, среди которых любимые меломанами «Американская жена» и My Emancipation.

Решение яркой солистки покинуть коллектив в конце марта 2010 года оказалось неожиданным для участниц группы и поклонников Тани. Котова утверждает, что переросла формат женского трио, перестала развиваться творчески. Но таблоиды написали, что причина ухода – конфликт с участницами «ВИА Гры».

Напомним, самая горячая экс-ВИА Гра показала упругое тело, бикини аж впивается.

Также Politeka писала, что самая горячая блондинка "ВИА Гры" едва не вывалила округлости из огромного декольте

А еще Politeka сообщала, что звезда "ВИА Гры" в необычном купальнике искупала прелести в лучах солнца