Новый состав ВИА Гры нарвался на неоднозначную реакцию со стороны поклонников и хейтеров

Как напоминает Politeka, недавно известный продюсер КОнстантин Меладзе сообщил объявил об обновлении состава известной группы. Кроме Ульяны Синецкой, новыми солистками коллектива стали Ксения Попова и София Тарасова.

На официальной странице группы в Инстаграм появилась информация о предстоящем прямом эфире "Виа Гры".

На снимке все певицы залезли на крышу и позируют в откровенных образах. На них надеты короткие плащи и разноцветные высокие сапоги на шпильках. Синецкая пошла дальше всех – под ее распахнутым плащом видно лишь черное боди.

"Атенсьён на максимум! Завтра, в 13:00 выйдем в прямой эфир здесь, в нашем аккаунте Инстаграм 🕚 Немного поболтаем, а потом будет небольшой сюрприз 🤍 Let’s do it 🙌🏻", – сказано в подписи к фото.

Не всем понравилась эта публикация, некоторые возмущены тем, что группа утратила свою индивидуальность и новые ее участницы – лишь очередные "клоны" предыдущих звезд, бывших в составе коллектива.

"Кошмар!!! Очередной кошачий хор!!! СТАРОМОДНО!!!!!!!!!!!! Ульяна, огонище Ульяна - 🔥 Но после выпуска Урганта остался неприятный осадок. Девочки явно волновались, что понятно, а Ульяна вела себя слишком отстранённо, как будто София и Ксения лишь на подпевке, полностью перекрыла Ксюшу. Не надо так Чёт не нравится мне этот состав. Не хватает харизмы и индивидуальности. Классное фото🔥🔥🔥Кто бы, что не писал, мне нравится состав!!!! Мне нравится, что группа ушла от явного секса. Виа гру люблю и воспринимаю ее как классный герлз бенд. Скорее всего люди моего возраста и младше воспринимают ее так же) (мне22). Здорово, что девочки сами ведут свои соц сети, так наблюдаем за личностями, а не просто за кем-то в составе группы А мне Ксюша, больше всех нравится, Соня прям совсем малышка ещё для секс символа группы, имхо", – пишут хейтеры и фанаты.

Ранее мы сообщали, что экс-участница ВИА Гры и жена Константина Меладзе Вера Брежнева представила новый клип на песню "Сестра", в котором снялась вместе с 19-летней дочерью

В клипе Вера предстает в кадре в различных образах: то она в открытом синем боди сидит на надувной касатке, то лежит в аквариуме в полупрозрачном купальнике.

Напомним, Меладзе не смог утаить чувств к "темненькой" из его новой ВИА Гры, в Сети делают ставки.

Как сообщала Politeka, чувственные красотки из новой "ВИА Гры" дружно обнажили декольте и довели до мурашек: Брежнева оценила.

Также Politeka писала, что кучерявая красотка из новой ВИА Гры показала, что умеет, в коже и без штанов: «Вот это зажигалка».