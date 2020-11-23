После развала трио "ВИА Гра" из-за ухода двух участниц, продюсер группы Константин Меладзе нашел им замену
Так, вместо блондинки Эрики Герцег и брюнетки Ольги Меганской в популярной группе "ВИА Гра" запели Ксения Попова и София Тарасова. А кучерявая рыженькая Ульяна Синецкая сохранила свое место.
Как передает Politeka.net, в Сети активно обсуждают новый состав "ВИА Гры". На официальной страничке группы в Инстаграм опубликовано свежее фото девушек.
"Вчера на мероприятии🖤", - говорится в подписи.
Первая слева - "старенькая" участница, 24-летняя Ульяна Синецкая. Посередине - ее одногодка, Ксения Попова (блондинка родилась в Кривом Роге, участвовала в 8-м сезоне шоу "Х-фактор" и сотрудничала с MARUV) и еще одна новенькая - 19-летняя брюнетка София Тарасова (девушка родилась в Киеве, была участницей российского шоу "Голос" и является призером "Детского Евровидения-2013").
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Не все пользователи пришли в восторг от выбора Меладзе, некоторым не понравилась внешность девчонок, о чем они поспешили сообщить в комментариях:
"От такой недовиагры все опускается..." - "не падайте только 😊"
"Как же мне нравится Тарасова❤️🔥"
"Лицей больше напоминает😑"
"Что с блондой??? Не хватило денег и времени на парикмахера???? Никакого притяжения нет !!! Ужас"
"Как говориться незаменимых не бывает, вкус на счёт внешности и голоса у Кости незаменим. Девчонки прекрасны..."
"А где песни то, песен то нет, как только прежняя виагра развалилась у них альбом из одной песни в год состоит"
"Опять Ульяна всех загородила... Но новые девчонки лучше в сто раз, секси, Соня и Ксюша❤️❤️❤️❤️❤️🔥"
"Выгоните кучеряша!Она противная!😡😡😡"
Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».