Стало відомо, в яких випадках запускається механізм перевірки особи одержувача пенсії

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про внесення змін до Порядку виплати пенсій через поточні рахунки в банках, пише Главком.

За новими правилами, якщо кошти, що надходять на картку, термін дії якої більше року, не витрачаються протягом 12 місяців, то одержувач може піддатися перевірці. Так що ті, хто не витрачає гроші з рахунку, ризикують залишитися без виплат.

Згідно з рішенням Кабміну, уповноважений банк повідомляє про це орган Пенсійного фонду, який, у свою чергу, забезпечує проведення ідентифікації та верифікації особи на підставі пред'явленого (в обов'язковому порядку) одержувачем особисто паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує його вік, і визначеного законодавством документа, в якому вказані відомості про місце проживання.

Раніше ми повідомляли, Пенсійний фонд України опублікував статистику одержувачів виплат за жовтень. Згідно з даними, понад 10 тисяч гривень минулого місяця отримали 335 тисяч пенсіонерів. При цьому мінімальні виплати, до 1400 гривень, "капнули" майже 70 тис. українцям.

Більшість пенсіонерів, а таких трохи більше 5 мільйонів, отримали в жовтні від 2 до 3 тисяч гривень пенсії.

Крім того, вже розпочалася виплата листопадових пенсій. Станом на 20 листопада, забезпечено фінансування пенсій на загальну суму 34,9 млрд гривень.

У ПФУ зазначають, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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