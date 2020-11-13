Появился новый нюанс, когда личность получателя пенсии или государственной помощи могут подвергнуть тщательной проверке

Так, 11 ноября на заседании Кабмина были внесены изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий и в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Правительственный портал.

В новых правилах предусмотрена проверка реальности получателя пенсии или госпомощи. Под подозрением окажутся те, кто в течение одного года или более не пользуется зачисленными на карту средствами.

В таком случае, согласно Постановлению, запуститься механизм проверки личности получателя.

Для начала уполномоченный банк сообщит о подозрении органу Пенсионного фонда или социальной защиты населения, который, в свою очередь, проведет идентификацию и верификацию лица на основании предъявленного (в обязательном порядке) получателем лично паспорта гражданина Украины или другого документа, который удостоверяет лицо и подтверждает его возраст и определенный законодательством документ, в котором указаны сведения о месте проживания.

Ранее мы сообщали, на том же заседании Кабмина, 11 ноября, принято решение о том, что отныне украинцу, желающему открыть счет для получения пенсии или социальной помощи, нужно обратиться только в Пенсионный фонд или орган соцзащиты населения - миновав "поход" в банк. Таким образом, в правительстве упростили процедуру. ПФУ (или другая уполномоченная структура) в сроки не позднее пяти дней от получения документов желающего оформить карту, самостоятельно передает все данные в выбранный заявителем банк.

Напомним, что субсидии для украинцев рассчитываются индивидуально, раскрыты нюансы

Как сообщала Politeka, что назначать пенсии будут по-новому правилу, что изменилось для всех украинцев

Также Politeka писала, что пенсии решено повысить не всем, кто не дождется новых денег от ПФУ