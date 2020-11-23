Стало известно, в каких случаях запускается механизм проверки личности получателя пенсии

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в Порядок выплаты пенсий через текущие счета в банках, пишет Главком.

По новым правилам, если средства, поступающие на карточку, срок действия которой больше года, не расходуются в течение 12 месяцев, то получатель может подвергнуться проверке. Так что те, кто не тратит деньги со счета, рискуют остаться без выплат.

Согласно решению Кабмина, уполномоченный банк уведомляет об этом орган Пенсионного фонда, который, в свою очередь, обеспечивает проведение идентификации и верификации личности на основании предъявленного (в обязательном порядке) получателем лично паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его возраст, и определенного законодательством документа, в котором указаны сведения о месте проживания.

Ранее мы сообщали, Пенсионный фонд Украины опубликовал статистику получателей выплат за октябрь. Согласно данным, более 10 тысяч гривен в прошлом месяце получили 335 тысяч пенсионеров. При этом минимальные выплаты, до 1400 гривен, "капнули" почти 70 тыс. украинцам.

Большинство пенсионеров, а таких чуть более 5 миллионов, получили в октябре от 2 до 3 тысяч гривен пенсии.

Кроме того, уже началась выплата ноябрьских пенсий. По состоянию на 20 ноября, обеспечено финансирование пенсий на общую сумму 34,9 млрд гривен.

В ПФУ отмечают, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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