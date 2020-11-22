В Украине хотят ввести профессиональную накопительную пенсионную систему
Кабмин будет предлагать Верховной Раде одобрить соответствующий законопроект, пишет Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Премьер сообщил, что на заседании правительства был одобрен законопроект, который предусматривает введение накопительной системы для лиц, младше 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях.
Отмечается, что лица, попадающие в перечень тех, кто может рассчитывать на выплаты, получат личные пенсионные счета, которыми смогут воспользоваться уже после выхода на пенсию. На этом счете будет храниться серьезная сумма, которую человек сможет получить в качестве доплаты к основной пенсии.
Шмыгаль отметил, что правительство провело расчеты вплоть до 2050 года. Объем средств для такой нововведения составит 2-3 млрд гривен в год. В Кабмине уверены, что от внедрения этой системы выиграют как работники, так и работодатели.
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Добавим, что законопроект предусматривает три программы.
Первая дает право на получение пенсии после 50 лет при условии, что человек проработал 20/25 лет (женщины/мужчины). Из них 7,5/10 лет человек должен был работать на вредных профессиях.
Вторая и третья программы дают право на выход на пенсию в 55 лет при определенных условиях.
Известно, что дополнительные средства в фонд накопительных пенсий будут платить работодатели.
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