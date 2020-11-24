Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер захопила своїми об'ємами в облягаючому платті
Знаменитість вражає своєю відвертістю в жарких образах, пише Politeka.net. Красуні всього 23 роки, але вона не тільки отримала величезну популярність в мережі, займається бізнесом, але і народила дочку.
Майбутня зірка народилася в багатій родині бізнесвумен Кріс Дженнер і легкоатлета Брюса Дженнер, який змінив стать і зараз носить ім'я Кейтлін.
Кайлі Дженнер почала свою модельну кар'єру з реклами лінії одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені.
Зірка сильно захопилася пластичними операціями. Кайлі не тільки "перекроїла" своє обличчя, але і, за словами хірургів, вставила імплантати в сідниці і груди.
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Тепер красуня з гордістю показує свої достоїнства в різних сміливих нарядах.
Цього разу модель похвалилася формами в обтягуючій сукні, під якою, ймовірно, не було білизни. Кайлі розстебнула кілька гудзиків, щоб надати знімку ще більшої відвертості: "Сама пристрасть".
Красуня присіла на ліжко, і підняла наряд, ніби плануючи його зірвати з себе, при цьому вона також посвітила довгим манікюром.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіс.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в крихітному купальнику, з якого ледь не вивалювався бюст. Тонкі лямки натягнулися під вагою розкішного бюста.
Груди красиво виглядали в такому маленькому бікіні і від них неможливо було відірватися. Посередині блищав ланцюжок, що з'єднує трикутні клаптики тканини.
Нагадавши, спокуслива модель відчинила наряд, під яким не виявилося білизни
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер потягнула за мотузочки трусиків, загравшись біля басейну
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