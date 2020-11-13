Алла Пугачева восхитила милым семейным снимком с супругом Максимом Галкиным

Как пишет Politeka.net, фотографию Примадонны опубликовали на фан-страничке в Инстаграм.

В этот раз показали фото с Галкиным. На снимке запечатлено, как Пугачева сидит, обернувшись шарфом. Галкин стоит сзади, положив руки на плечи любимой, вероятно, делает ей массаж.

Пугачева предстала на фото без грима и парика, с котрыми ее можно видеть во время выхода в свет, поэтому ее внешний вид отличается от привычного. Заметно, что годы берут свое.

Поклонники Пугачевой активно комментируют архивную фотографию.

«Самая настоящая», «Наша звезда, Аллуся», «Нормальная натуральная, прекрасная Женщина», «Хоть более менее настоящей показали. Максим молодец ухаживает за старушкой», «Алла Борисовна доброе утро и счастливого дня не смотря пятницу 13», - пишут в комментариях.

Кроме того, в кадр попали затылки двух мужчин. В одном из которых пользователи сети узнали российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве 8 июня.

«Ефремов там че делает?», - пишут в комментариях.

Ранее в Сети показали фото Пугачевой в смелом молодежном наряде.

На фото Пугачева очень по-домашнему сидит на ступеньках роскошной лестницы. На первый взгляд она одета довольно просто: в джинсы и черную блузку, однако ее образ не лишен изюминки. Так, 71-летняя Примадонна решила вспомнить молодость и выбрала блузку с полностью открытыми плечами.

Напомним, пострадавшая от нападок Алла Пугачева заставила всех посмотреть ей в глаза: "Никто и ничто не может мне...".

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина покорил стильным видом рядом с яркой сестричкой.

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