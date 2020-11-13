Алла Пугачева восхитила милым семейным снимком с супругом Максимом Галкиным
Как пишет Politeka.net, фотографию Примадонны опубликовали на фан-страничке в Инстаграм.
В этот раз показали фото с Галкиным. На снимке запечатлено, как Пугачева сидит, обернувшись шарфом. Галкин стоит сзади, положив руки на плечи любимой, вероятно, делает ей массаж.
Пугачева предстала на фото без грима и парика, с котрыми ее можно видеть во время выхода в свет, поэтому ее внешний вид отличается от привычного. Заметно, что годы берут свое.
Поклонники Пугачевой активно комментируют архивную фотографию.
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«Самая настоящая», «Наша звезда, Аллуся», «Нормальная натуральная, прекрасная Женщина», «Хоть более менее настоящей показали. Максим молодец ухаживает за старушкой», «Алла Борисовна доброе утро и счастливого дня не смотря пятницу 13», - пишут в комментариях.
Кроме того, в кадр попали затылки двух мужчин. В одном из которых пользователи сети узнали российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве 8 июня.
«Ефремов там че делает?», - пишут в комментариях.
Ранее в Сети показали фото Пугачевой в смелом молодежном наряде.
На фото Пугачева очень по-домашнему сидит на ступеньках роскошной лестницы. На первый взгляд она одета довольно просто: в джинсы и черную блузку, однако ее образ не лишен изюминки. Так, 71-летняя Примадонна решила вспомнить молодость и выбрала блузку с полностью открытыми плечами.
Напомним, пострадавшая от нападок Алла Пугачева заставила всех посмотреть ей в глаза: "Никто и ничто не может мне...".
Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина покорил стильным видом рядом с яркой сестричкой.
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