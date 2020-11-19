Новое фото певицы Аллы Пугачевой вызвало ажиотаж в Сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Примадонны опубликован снимок, на котором 71-летняя артистка позировала на мосту через речку.

Алла Борисовна, видимо, расслабилась на отдыхе: в кадре она предстала немного растрепанная и без бюстгальтера, в белых брюках и растянутой кофточке, которую приспустила на плечи. Тем не менне, певица улыбалась и с оптимизмом смотрела куда-то вдаль.

"Чтобы жить лучше, нужно делать больше. Больше, чем раньше. Больше, чем другие", - подписал фото автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Мудрые слова☝️, мудрой, успешной, красивой женщины! Великая!!!❤️"

"Красавица во все времена ! Повторений нет и не будет ! 😍👏"

"Возраст не скроешь" - "а она и не скрывает, всем известно, сколько ей лет, она просто живет и радуется каждому дню и может себе многое позволить , можно только пожелать ей здоровья, а остальное у неё есть"

"Уже не молодая, а жить красиво хочется..."

Ранее мы сообщали, 15 ноября Пугачева и ее супруг, 44-летний шоумен Максим Галкин, отметили важную дату: вместе вот уже 19 лет. По этому случаю Галкин поделился трогательным постом в своем Инстаграм.

Так, артист опубликовал совместное фото со своей возлюбленной. На снимке они позируют в интерьерах своего роскошного замка и при этом выглядят тепло и очень по-домашнему.

«Молодцы!!! Дай Бог вам здоровья, счастья еще на долгие годы», «Время быстротечно», «Как быстро время летит», «Аллу Борисовну не любить не возможно», - отреагировали пользователи.

Напомним, Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам.

Также Politeka писала, что развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео.