Необычный образ Аллы Пугачевой бурно обсуждают в Сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 71-летней Примадонны в Инстаграм опубликовали новое фото, на котором певица предстала в наряде, похожем на форму школьницы.

Так, Алла Борисовна блистала на сцене в черном мини-платье с пышной юбкой, белая отделка из рюш выглядела будто фартук.

В руке рыжеволосая бестия держала микрофон, игриво "подвернув" ножку.

"Наша красавица ❤️ Как Потрясающе ей подбирают наряды! Всегда что-то интересное 😍🔥", - подписано фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, не все остались в восторге от Пугачевой-"восьмиклассницы", некоторые намекнули, что не помешало бы уже носить наряды подлиннее.

"👏эффектно 😊"

"Видимо скоро в памперсе и с соской увидим фото. Хотя предполагаю, что памперсы она уже носит"

"Завидуют стройным красивым ножкам! Ребята...! Если вам кто не нравится не пишите плохого!"

"Аллочка молодец. О возрасте даже речи не может быть. Нужно ценить своё время и делать то , что тебе хочется, что нравится и что тебе по душе. Здоровья тебе и твоей семье, счастья и пусть всё будет хорошо"

"Всякой лести есть предел!!! У Пугачевой и в молодости ноги были смешно иксообразные, а сейчас вообще... ножки старушки, не перегибайте палку 😂"

"Ну, думаю, что платьеце надо пониже, ножки и правда....., а так конечно красота🔥"

"Восьмиклассница"

Ранее мы сообщали, Пугачева произвела фурор "живым" фото. Звезда показала себя такой, какая есть, в растянутой кофточке, при чем без бюстгальтера.

Напомним, Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам.

Также Politeka писала, что развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео.