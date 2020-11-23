Необычный образ Аллы Пугачевой бурно обсуждают в Сети
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 71-летней Примадонны в Инстаграм опубликовали новое фото, на котором певица предстала в наряде, похожем на форму школьницы.
Так, Алла Борисовна блистала на сцене в черном мини-платье с пышной юбкой, белая отделка из рюш выглядела будто фартук.
В руке рыжеволосая бестия держала микрофон, игриво "подвернув" ножку.
"Наша красавица ❤️ Как Потрясающе ей подбирают наряды! Всегда что-то интересное 😍🔥", - подписано фото.
Растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк: «Головка бо-бо»
Дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!
Бывшая жена Остапчука после угроз забрать детей рассекретила диагноз шоумена: "Он действительно..."
Налоги на недвижимость и авто больно ударят по украинцам, сколько денег придется отдать: "на 25 тысяч гривен…"
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, не все остались в восторге от Пугачевой-"восьмиклассницы", некоторые намекнули, что не помешало бы уже носить наряды подлиннее.
"👏эффектно 😊"
"Видимо скоро в памперсе и с соской увидим фото. Хотя предполагаю, что памперсы она уже носит"
"Завидуют стройным красивым ножкам! Ребята...! Если вам кто не нравится не пишите плохого!"
"Аллочка молодец. О возрасте даже речи не может быть. Нужно ценить своё время и делать то , что тебе хочется, что нравится и что тебе по душе. Здоровья тебе и твоей семье, счастья и пусть всё будет хорошо"
"Всякой лести есть предел!!! У Пугачевой и в молодости ноги были смешно иксообразные, а сейчас вообще... ножки старушки, не перегибайте палку 😂"
"Ну, думаю, что платьеце надо пониже, ножки и правда....., а так конечно красота🔥"
"Восьмиклассница"
Ранее мы сообщали, Пугачева произвела фурор "живым" фото. Звезда показала себя такой, какая есть, в растянутой кофточке, при чем без бюстгальтера.
Напомним, Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам.
Также Politeka писала, что развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео.