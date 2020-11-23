На українців можуть "повісити" новий податок

Про це пише РБК-Україна.

За інформацією журналістів, над впровадженням нового податку для простих українців задумалися в "Слузі народу".

Ініціатори введення нового податку очікують, що надходження можуть піти до місцевих бюджетів, і це нібито дозволить налагодити "контакт" центральної влади з регіонами.

Однак, як запевняють обізнані інсайдери, це поки на рівні ідеї, а для реалізації необхідний час.

Поки що влада збирається збільшити витрати на соцекономрозвиток регіонів у Державному бюджеті на 2021 рік.

А у фракції "Слуга народу" зняти з себе частину проблем хочуть через прийняття законопроекту Про місцеві держадміністрації. Цей документ, зокрема, був внесений до Верховної Ради ще наприкінці жовтня.

Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

Якщо зараз розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен "зайвий" квадратний метр. Але доведеться більше віддати грошей, якщо нерухомість здається в оренду. В такому випадку податкова пільга скасовується, і власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

Нагадаємо, що Податки на нерухомість і авто боляче вдарять по українцям, скільки грошей доведеться віддати

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