В Кабмине раскрыли нововведения, которые затронут транпсортные налоги

Об этом пишет Обозреватель.

На сегодняшний день украинцы, у которых есть авто возрастом до 5 лет и ценой от 375 минималок (около 1,8 млн гривен), вынуждены оплачивать транспортный налог в размере 25 тысяч.

Теперь же правительство хочет изменить норму до 200 минималок (почти 1 млн). Если старые правила будут и дальше действовать, то в 2021 году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

Если раньше этот налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Минэкономразвития уже до 1 февраля опубликует на своем сайте список транспортных средств, за которые придется платить дополнительно. Помимо этого был создан специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

По словам юриста Дениса Коваленко, владельцы авто могут освобождаться от ответственности при условии, если по какой-то причине не получили "письмо счастья". Но не стоит забывать, что у налоговиков есть право начислить неуплаченную сумму на протяжении 36 месяцев. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, не исключено, что в следующем придется платить в двойном размере.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

Если сейчас размер налога - до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр. Но придется больше отдать денег, если недвижимость сдается в аренду. В таком случае налоговая льгота отменяется, и владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Напомним, что Украинцев обложат налогами и декларациями, когда и сколько придется платить

Как сообщала Politeka, Украинцев ждет выплата налога по новым правилам

Также Politeka писала, что Украинцам изменили налог на недвижимость, кто заплатит больше