Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала ідеальну фігуру в білому купальнику
Спокуслива Келлі Гейл пишається своєю фігурою і виставляє її у всій красі, пише Politeka.net.
Майбутня модель народилася у 1995 році в Індії. Красуня з раннього дитинства займалася спортом - грала у футбол і теніс. Останній вид спорту у знаменитості особливо любимо і вона досі ним займається, про що свідчать фото в Instagram.
У 13 років Келлі помітив в кафе модельний агент. Спочатку батьки були проти пропозиції, проте пізніше дозволили дочці зніматися.
У підсумку через деякий час красуня підписала контракт з компанією H&M, який приніс їй небувалий успіх. З того часу красуня бере участь в зйомках і показах, а її кар'єра тільки росте.
Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами"
Апетитна Демі Роуз підкорила розміром бюста в екстремальному декольте: ні краплі сорому
Принц Гаррі приголомшив вчинком заради Міддлтон, розкрито деталі: "Меган Маркл не дісталося..."
"Наречена" Харламова подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"
Красуня також встигає похвалитися фігурою в Instagram. Так, на одному з останніх фото Гейл позувала повністю мокрою, виходячи з води.
Модель одягла білосніжне бікіні, з-під якого визирали найпотаємніші деталі.
Помітні ідеальний прес знаменитості і прекрасна зовнішність без макіяжу.
За шість годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали Келлі багато приємних повідомлень, яких вона гідна.
"Ух, ти найпрекрасніша", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Келлі Гейл опублікувала кадри в перервах між грою в теніс. Зірка вибрала вузький рожевий топік на тонких бретельках. Одяг обтягнув бюст, і в результаті виглядав дуже цікаво. Грудям зірки явно було тісно і вони красиво випирали.
Крім того, не можна не звернути уваги на прес "кубиками" і тонку талію.
Нагадавши, пекуча брюнетка з Victoria's Secret заманила видом в одній білизні і корсеті
А ще Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret топлес розвалилася на дивані, ні краплі сорому
Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret захопилася грою з друзями і підкорила видом без білизни