Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала ідеальну фігуру в білому купальнику

Спокуслива Келлі Гейл пишається своєю фігурою і виставляє її у всій красі, пише Politeka.net.

Майбутня модель народилася у 1995 році в Індії. Красуня з раннього дитинства займалася спортом - грала у футбол і теніс. Останній вид спорту у знаменитості особливо любимо і вона досі ним займається, про що свідчать фото в Instagram.

У 13 років Келлі помітив в кафе модельний агент. Спочатку батьки були проти пропозиції, проте пізніше дозволили дочці зніматися.

У підсумку через деякий час красуня підписала контракт з компанією H&M, який приніс їй небувалий успіх. З того часу красуня бере участь в зйомках і показах, а її кар'єра тільки росте.

Красуня також встигає похвалитися фігурою в Instagram. Так, на одному з останніх фото Гейл позувала повністю мокрою, виходячи з води.

Модель одягла білосніжне бікіні, з-під якого визирали найпотаємніші деталі.

Помітні ідеальний прес знаменитості і прекрасна зовнішність без макіяжу.

За шість годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали Келлі багато приємних повідомлень, яких вона гідна.

"Ух, ти найпрекрасніша", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Келлі Гейл опублікувала кадри в перервах між грою в теніс. Зірка вибрала вузький рожевий топік на тонких бретельках. Одяг обтягнув бюст, і в результаті виглядав дуже цікаво. Грудям зірки явно було тісно і вони красиво випирали.

Крім того, не можна не звернути уваги на прес "кубиками" і тонку талію.

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