Супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила формами, элегантно развалившись на диване без белья

Как рассказывает Politeka, фотографию красотка выбросила у себя на странице в Instagram.

На снимке Келли Гейл позирует без белья и в крохотных шортах, прикрыв упругие прелести книгой. При этом красотка элегантно заглядывает в кадр, расставив при этом ноги. Поклонники девушки буквально «сошли с ума» от увиденного.

«Неплохо прикрыла, Келли. Но это явно зря», «божественный вид», «а ты умеешь удивлять», «роскошная красотка», «просто богиня», «дорогая, ты меня просто с ума сводишь сегодня», «омг, это настоящий пожар», - пишут они.

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Она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" свежее фото с теннисного корта. Девушка запечатлена в короткой юбке и коротком фиолетовом топе. Красотка не надела под низ бюстгальтер и показала, что пришла на игру со своими "мячами". Волосы ангел собрала в удобный пучок на затылке, а на макушке зафиксировала розовым обручем.

"Теннисная команда🎾 Я не получила напоминание "улыбайся в камеру", - пошутила Келли Гейл в описании.

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