Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала горячий образ для спортивной тренировки

Как пишет Politeka.net, она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" свежее фото с теннисного корта. Девушка запечатлена в короткой юбке и коротком фиолетовом топе. Красотка не надела под низ бюстгальтер и показала, что пришла на игру со своими "мячами". Волосы ангел собрала в удобный пучок на затылке, а на макушке зафиксировала розовым обручем.

"Теннисная команда🎾 Я не получила напоминание "улыбайся в камеру", - пошутила Келли Гейл в описании.

На фото модель позирует у сетки с теннисной ракетной на плече. Она соблазнительно выставила одну ногу вперед и провела рукой по бедру, едва не задирая юбку. В таком ракурсе Келли Гейл позволила любоваться своей большой грудью, плоским животом и красивым личиком. Снимок сделала ее партнерша по теннису, которая стала рядом, на заднем плане можно заметить мужчину в спортивной одежде.

Пользователи соцсети высказались о внешнем виде популярной модели в комментариях под записью:

"Сексуальные девочки"; "Ты выглядишь потрясающе !!! 🔥"; "Ты причина того, что я сегодня улыбнулся @kellybellyboom ♥ ️!!!"; "Неистовая".

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