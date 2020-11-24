Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала идеальную фигуру в белом купальнике

Соблазнительная Келли Гейл гордится своей фигурой и віставлет ее во всей красе, пишет Politeka.net.

Будущая модель родилась в 1995 году в Индии. Красотка с раннего детства занималась спортом — играла в футбол и теннис. Последний вид спорта у знаменитости особенно любим и она до сих пор им занимается, о чем свидетельствуют фото в Инстаграм.

В 13 лет Келли заметил в кафе модельный агент. Сначала родители были против предложения, однако позже разрешили дочери сниматься.

В итоге спустя некоторое время красотка подписала контракт с компанией H&M, который принес ей небывалый успех. С тех пор красотка принимает участие в съемках и показах, а ее карьера только растет.

Красотка также успевает похвастаться фигурой в Инстаграм. Так, на одном из последних фото Гейл позировала полностью мокрой, выходя из воды.

Модель надела белоснежное бикини, из-под которого выглядывали самые сокровенные детали.

Заметны идеальный пресс знаменитости и прекрасная внешность без макияжа.

За шесть часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали Келли много приятных сообщений, которых она достойна.

"Ух, ты самая прекрасная", - написал один из поклонников.

Напомним, Келли Гейл опубликовала кадры в перерывах между игрой в теннис. Звезда выбрала узкий розовый топик на тонких бретельках. Одежда обтянула бюст, и в результате смотрелся очень интересно. Груди звезды явно было тесно и она красиво выпирала.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на пресс "кубиками" и тонкую талию.

Напомним, жгучая брюнетка из Victoria’s Secret завлекла видом в одном белье и корсете

А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из Victoria’s Secret топлес развалилась на диване, ни капли стеснения

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret увлеклась игрой с друзьями и покорила видом без белья