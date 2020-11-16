Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о своем прошлом

На фото Келли позирует в в нижнем белье и черном корсете с бахромой. Образ девушка дополнила стильными перчатками, а волосы оставила распущенными. Гейл была на подиуме и совсем не смущалась своего наряда. Как можно заметить, это очень старый снимок, и тогда модель только начинала карьеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не могу поверить, что это было 7 лет назад… Я была деткой", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Теперь ты выглядишь точно так же !!!!!", "Безумно красивая", "Вечно великолепная", "Что? Реально?", "Как великолепно", "Ты честно выглядишь так хорошо !! Быть на шоу, должно быть, было благословением", "Адская детка, лол", "Фантастический ангел", "Большая девочка", "Люблю этот выстрел, красивая".

Сообщалось, что супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила формами, элегантно развалившись на диване без белья.

На снимке Келли Гейл позирует без белья и в крохотных шортах, прикрыв упругие прелести книгой. При этом красотка элегантно заглядывает в кадр, расставив при этом ноги. Поклонники девушки буквально «сошли с ума» от увиденного.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret увлеклась игрой с друзьями и покорила видом без белья

А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret пошалила с подругой на пляже и сразила видом в бикини

Также Politeka сообщала, что мокрая Келли Гейл из Victoria’s Secret в крохотном бикини показала свои главные достоинства



