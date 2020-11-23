Актриса Христина Асмус сколихнула Мережу одним постом

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівний кадр семирічної давності.

На знімку 2013 року, помітно більш об'ємиста, Асмус постала поруч з покійним актором Борисом Клюєвим, зіркою серіалу "Вороніни" - його не стало кілька місяців тому.

Асмус зворушила теплим спогадом про людину, у якої вчилася.

"Знайшла жорсткий диск з нашими фото... Улюблений майстер, друг, наставник... Улюблений Борис Володимирович, як нам вас не вистачає...",- підписано фото.

Користувачі в коментарях дивуються тому, як сильно змінилася Христина з тих пір - "куди зникли щічки"? Ймовірно, коли був зроблений цей кадр, Асмус, яка щойно вийшла заміж, була в положенні - звідти і її "пишність".

Крім того коментуючі сперечаються з приводу слів Христини про Клюєва, як про наставника. Деяким здалося, що актриса вирішила таким чином в черговий раз "пропіаритися".

"Ого! Ніколи б не здогадалася, що це ви! Зовсім не схожа!"

"Шалено шкода. Царство Небесне..."

"Так, Христиночка, Борис Володимирович Клюєв кращий актор, царство йому небесне! Завжди залишиться у нас в пам'яті як Микола Петрович Воронін..."

"Яка ви тут круглощока. Були набагато більше кг? Дуже гарненька"

"Ну, про небіжчиків, кажуть, або... Або ніяк... Але прости... Який він був педагог... Навіщо? Просто фотку розмістити?" - "а що, щоб бути педагогом, потрібно обов'язково мати педагогічну освіту і стояти за кафедрою! Людина може просто передавати свій досвід в процесі спілкування або роботи" - "щоб бути наставником необов'язково бути педагогом" - "а де написано, що він педагог. Наставник написано, актор з досвідом може бути наставником для молодих"

Нагадаємо, що Асмус показала, як виглядає її ідеальний день поруч з коханою людиною: рідкісний кадр.

Як повідомляла Politeka, Асмус на публіці раптово згадала про дочку і розбурхала "дорослим змістом": відео облетіло мережу.