Известная российская актриса Кристина Асмус показала свой идеальный день

На фото Кристина позирует в сапогах, штанах и кофте, а образ дополнила пиджаком. Спереди была девочка - копия мамы. Красотка была одета в плащ, юбку, колготы и ботинки. Мать и дочь бежали по тротуару и смеялись. Фото вышло очень нежным и семейным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как вы представляете себе идеальный день?", - задал вопрос фанат Асмус.

Кристина в ответ и опубликовала фотографию, где она проводит время с дочерью.

Фанаты не написали комментарии и не ставили лайки под публикацией, но так и хочется добавить: "Такая взрослая"

Ранее мы писали, что скандальная российская актриса Кристина Асмус не перестает удивлять своих поклонников.

Причем, вопросы были самые разные – поклонников интересовали как творческие планы актрисы, так и ответы на личные и даже интимные вопросы. В частности, у Кристины спросили, приходилось ли ей в своей жизни целоваться с девушкой.

Мы писали, что российскую модель Яну Кошкину, которая по информации СМИ якобы крутит роман с Гариком Харламовым, сравнили с экс-женой шоумена Кристиной Асмус.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото из салона красоты. Яна сделали селфи, показав обновленные губы. Как объяснила Кошкина, она сделала перманентный макияж губ.

Напомним, Харламов после разрыва с Асмус показал новую "жену"

А еще Politeka писала, что загорелые полушария "невесты" Харламова и Асмус в прозрачной ночнушке, в Сети фурор

Также Politeka сообщала, что Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус



