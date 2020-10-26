Скандальная российская актриса Кристина Асмус вновь удивила свою многочисленную армию фанатов

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, звезда "Текста" прочитала стихотворение Маши Рупасовой "Мама дома, мамы нет, мама вышла в интернет...".

"Наткнулась в телефоне )) Прекрасное стихотворение Маши Рупасовой 📖☺️ Детское стихотворение со взрослым смыслом 👐🏻", – подписала видеоролик знаменитость.

Полностью стихотворение звучит так:

Мама дома?

Мамы нет.

Мама вышла.

В интернет.

Мама ищет

В интернете,

Как дела

На белом свете.

Кофе пьет,

Глазами

Водит -

Что там в мире

Происходит?

Мама, я тебе

Скажу!

В мире

Я происхожу!

Фанаты в комментариях поддержали свою любимицу.

"Наши Дети💛самые чистые и невинные создания на земле💛 Кристиночка, как ваше самочувствие? 😊🙏 👍😢 Так иногда и нужно напоминать что бы в паутину не уходили с головой, верно заметила 😉😘😍 Действительно прекрасное) мне нравится современная поэзия. Как-то больше трогает. Особенно Полозкова. Классическая патетика - устарела. Ищите новый флоу если хотите соединиться с молодой аудиторией. А то на одних но.. ликах не выедешь", – написали они.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус рассказала, о чем мечтает, просидев две недели дома на карантине из-за китайского вируса.

"Много есть, лежать на кровати, не мыть голову каждый день и смотреть бесконечное количество сериалов и интервью на YouTube - обожаю! Но и работать люблю и уже, честно говоря, вою дома. Сегодня у меня ровно 2 недели карантина. Жду результаты тестов и очень надеюсь, что они будут отрицательные!", - призналась актриса.

Напомним, разводящаяся с Харламовым Асмус внезапно заговорила о смене фамилии: откровенное признание звезды.

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам...".

Также Politeka писала, что прыткая Асмус после развода с Харламовым огорошила всех признанием: "выбрала не одного, а четырех".