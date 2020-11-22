Скандальная российская актриса Кристина Асмус впечатлила поклонников внезапным перевоплощением в культового героя
Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась в Instagram.
«Выбегаю сегодня на съёмку... Дочка говорит «Мам, а ты куда?» 🤷🏼♀️Я говорю «на работу»Настя спрашивает «на какую?» Я говорю «На съёмки. Я ж актриса» Настя: «А, ну да, все же знают, что ты Золото Геленджика!» 😂 Вот так вот ))))» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Асмус позирует с кудряшками и мини-шортах, напомнив поклонникам образ из культового фильма.
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«Кто не помнил – тот вспомнил», «прям лиса Алиса из Буратино», «у вас красивый макияж, особенно помада. Цвет супер👍», «Парочка, прям зачет: Охлобыстин - кот Базилио, Асмус - лиса Алиса, вот вопрос, кто Буратино», «какая мадам!», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что Кристина Асмус вошла во вкус, играя раскрепощенных женщин в фильмах: подобные роли сыпятся на звезду одна за другой
Так, Кристина позировала в захламленной комнате, сидя на быльце дивана. На ней была красная комбинация, заметно, что на пару размерчиков больше, натянутая поверх нормального белья, и теплые черные носки в белый горошек.
Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.
Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего ей хочется больше всего: «Много есть, не мыть голову и…».