Такой вы ее еще не видели

Скандальная российская актриса Кристина Асмус впечатлила поклонников внезапным перевоплощением в культового героя

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась в Instagram.

«Выбегаю сегодня на съёмку... Дочка говорит «Мам, а ты куда?» 🤷🏼‍♀️Я говорю «на работу»Настя спрашивает «на какую?» Я говорю «На съёмки. Я ж актриса» Настя: «А, ну да, все же знают, что ты Золото Геленджика!» 😂 Вот так вот ))))» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Асмус позирует с кудряшками и мини-шортах, напомнив поклонникам образ из культового фильма.

«Кто не помнил – тот вспомнил», «прям лиса Алиса из Буратино», «у вас красивый макияж, особенно помада. Цвет супер👍», «Парочка, прям зачет: Охлобыстин - кот Базилио, Асмус - лиса Алиса, вот вопрос, кто Буратино», «какая мадам!», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Кристина Асмус вошла во вкус, играя раскрепощенных женщин в фильмах: подобные роли сыпятся на звезду одна за другой

Так, Кристина позировала в захламленной комнате, сидя на быльце дивана. На ней была красная комбинация, заметно, что на пару размерчиков больше, натянутая поверх нормального белья, и теплые черные носки в белый горошек.

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего ей хочется больше всего: «Много есть, не мыть голову и…».