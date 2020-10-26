Скандальная российская актриса Кристина Асмус рассказала, о чем мечтает, просидев две недели дома на карантине из-за китайского вируса

Артистка, которая несколько месяцев назад объявила о своем разводе с шоуменом Гариком Харламовым, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Асмус, у которой был диагностирован опасный китайский вирус, призналась, что любит отдыхать.

«Много есть, лежать на кровати, не мыть голову каждый день и смотреть бесконечное количество сериалов и интервью на YouTube - обожаю! Но и работать люблю и уже, честно говоря, вою дома. Сегодня у меня ровно 2 недели карантина. Жду результаты тестов и очень надеюсь, что они будут отрицательные!», - призналась актриса.

Она мечтает о том, что сможет выйти на работу и сыграть на премьере своего нового спектакля.

Асмус также поделилась своими фотографиями, на которых она позирует в дверях фургончика. Эти фото явно были сделаны во время ее прошлых съемок.

Поклонники актрисы активно комментируют ее пост.

«Господи какая же ты красивая», «Ох уж эта ваша улыбка», «Ну здравствуй прекрасная нежность», «Такая девчонка как ты осчастливит любого мужчину», «Красоточка. Как всегда отлично выглядишь», - пишут люди.

Напомним, разводящаяся с Харламовым Асмус внезапно заговорила о смене фамилии: откровенное признание звезды.

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам...".

Также Politeka писала, что прыткая Асмус после развода с Харламовым огорошила всех признанием: "выбрала не одного, а четырех".