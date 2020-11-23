Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася шпагатом в непристойному бікіні прямо до пальми

Популярна і скандально відома балерина продовжує епатувати публіку неоднозначними кадрами з відпочинку на Мальдівах, куди поїхала кілька днів тому разом з коханцем, особистість якого навмисно не розкриває.

Нещодавно Волочкова влаштувала прогулянку серед тропічних рослин і прогулялася біля пальм, хвалячись мальдівським засмагою. Після цього вона вирішила продемонструвати в крихітному салатовому бікіні свою розтяжку і зробила шпагат прямо до пальми.

"Екзерсіс на Мальдівах виглядає приблизно так.🌴 🩰 😂 💃 Репетиційний одяг як і раніше у валізі 😂 цей острів зовсім не розташовує до фізичного навантаження в балетному залі.🩰 🙈 Тут занадто красиво і романтично 🙏 🌴 #анастасіяволочкова», - написала Анастасія і тут же потрапила під хвилю насмішок.

У розділі Сторі вона також показала, що її тапочки їй привезли знайомі з Москви і саме в них вона і влаштувала прогулянку. Деталі такої подорожі не оцінили на анти-фанатських групах:

"Весь острів вареником позначила!😂 ; Страус біжить по доріжці, відсталий від своїх родичів))). Прям ХОДА леді!; А че це вареник сховала😁 😁 😁???; ХОДА балерини?!; Які тапки-могилки дорогоцінні, що навіть з Москви їй їх передали; Ну і походняк😂 😂; це що, інтоксикація організму від вживання алкоголю позначається? Ноги від щиколотки як барильця🤦 ♀️; ласти що руки, що ноги😂 😂».

Зараз балерина кожен день викладає безліч кадрів, бажаючи показати, як розкішно вона проводить час у відпустці разом з таємничим коханим, особистість якого не розкриває.

На нових фото Волочкова засвітила недбалий образ в непристойно-короткій сукні і засвітила при цьому білизну. А потім поділилася кадром в бікіні, позуючи на узбережжі і дивуючи нескладною фігурою з відсутністю талії незважаючи на тривалу дієту. У незвичайному і вийшов з моди бікіні салатового кольору Анастасія спантеличила огрубілою фігурою, чим викликала хвилю насмішок в мережі.

"Дуже просторі і затишно обладнані дядьки на нашому острові @sunsiyamiruveli в такому наметі зручно сховатися від сонця і просто споглядати цю неймовірну красу.🌴 🙏 🌺 Чим ми з коханим і займаємося 😊 як здорово, що друзі так швидко знайшли для нас саме цей острів.🙏», - написала Волочкова.

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