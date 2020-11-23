Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвалилась шпагатом в непристойном бикини прямо к пальмы

Популярная и скандально известная балерина продолжает эпатировать публику неоднозначными кадрами из отдыха на Мальдивах, куда уехала несколько дней назад вместе с любовником, личность которого намеренно не раскрывает.

Недавно Волочкова устроила прогулку среди тропических растений и прогулялась около пальм, хвастаясь мальдивским загаром. После этого она решила продемонстрировать в крошечном салатовом бикини свою растяжку и сделала шпагат прямо к пальме.

«Экзерсис на Мальдивах выглядит примерно так.🌴🩰😂💃 Репетиционная Одежда по-прежнему в чемодане😂 Этот остров вовсе не располагает к физической нагрузке в балетном зале.🩰🙈 Здесь слишком красиво и романтично🙏🌴 #анастасияволочкова», - написала Анастасия и тут же попала под волну насмешек.

В разделе Стори она также показала, что ее тапочки ей привезли знакомые из Москвы и именно в них она и устроила прогулку. Детали такого путешествия не оценили на анти-фанатских группах:

«Весь остров вареником пометила!😂; Страус бегущий по дорожке, отставший от своих сородичей))). Прям походка лЕди!; А че это вареник спрятала😁😁😁???; Походка балерины?!; Какие тапки-могилки драгоценные, что даже из Москвы ей их передали; Ну и походняк😂😂; Это что, интоксикация организма от употребления алкоголя сказывается? Ноги от щиколотки как бочонки🤦‍♀️; Ласты что руки,что ноги😂😂».

Сейчас балерина каждый день выкладывает множество кадров, желая показать, как роскошно она проводит время в отпуске вместе с таинственным возлюбленным, личность которого не раскрывает.

На новых фото Волочкова засветила небрежный образ в неприлично-коротком платье и засветила при этом белье. А затем поделилась кадром в бикини, позируя на побережье и удивляя нескладной фигурой с отсутствием талии несмотря на длительную диету. В необычном и вышедшим из моды бикини салатового цвета Анастасия озадачила огрубевшей фигурой, чем вызвала волну насмешек в сети.

«Очень просторные и уютно оборудованные дяди на нашем острове @sunsiyamiruveli В таком шатре удобно спрятаться от солнца и просто созерцать эту невероятную красоту.🌴🙏🌺 Чем мы с любимым и занимаемся😊 Как здорово, что друзья так быстро нашли для нас именно этот остров.🙏», - написала Волочкова.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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