Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) блиснула ідеальними формами в бікіні

Спокуслива брюнетка показує на собі найвідвертіші наряди, які тільки можна собі уявити, пише Politeka.net.

Так, цього разу модель постала в чорному купальнику, який був зроблений з сіточки. Крім цього, відвертості додавали величезні вирізі, з яких ось-ось могли показатися пишні груди.

Сітчаста тканина обтягнула великі принади, можна було помітити найінтимніші деталі, що випирають з-під тканини.

Також глибоке декольте заворожувало погляд.

Модель в різних позах показала не тільки свій сміливий наряд, але й ідеальні вигини.

Сьєнега розпустила довге, хвилясте волосся, також образ завершили красиві прикраси і макіяж.

"Іноді дівчатам доводиться смикати себе за волосся", - написала модель.

За дві години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в сторону знаменитості.

"Моя принцеса", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега зробила селфі прямо на ліжку. Модель лежала на білому ліжку.

Красуня одягла топ з глибоким декольте і квітковим принтом. Під одяг модель не одягла білизни, через що здавалося, що бюст зараз вивалиться.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в блузі, яку розстебнула і показала свої ідеальні округлості у всій красі.

Пишні груди "влаштувалися" під шовковою тканиною, остання красиво лягла на оголеному бюсті, підкресливши його ідеальний об`єм.

Такого же забарвлення брючки обтягнули красиві ніжки.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" спокусила позою, без сорому розкинувши ніжки в міні-бікіні

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