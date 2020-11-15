Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила бюстом в мини-бикини
Звезда демонстрирует без стеснения свои объемы в смелых бикини, пишет Politeka.net. В этот раз красотка натянула на свою роскошь маленький купальник с принтом кожи змеи, только голубого цвета.
В таком виде модель предстала дома, видимо, планируя выйти позагорать.
Маленькие треугольники ткани натянулись на тончайших бретельках. Большие прелести смотрелись очень соблазнительно и от них никак невозможно было оторваться. Кроме того, модель похвасталась невероятным видом сзади.
Стройная талия и плоский живот, а также красивые бедра - в этой фигуре все невообразимо прекрасно.
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Маленькая еле заметная цепочка на шее поблескивала на свету и спускалась тонкой линией по декольте.
Модель закинула волнистые локоны набок и смотрела в камеру, улыбаясь.
"Мне явно нечего надеть 💁🏻♀️", - подписала снимки звезда.
За 16 часов пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали модель приятными сообщениями.
"Вау-вау-вау!", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в блузе, которую расстегнула и показала свои идеальные округлости во всей красе.
Пышная грудь "устроилась" под шелковой тканью, последняя красиво легла на оголенном бюсте, подчеркнув его идеальный объем.
Напомним, Кассандра Сьенега была одета в миниатюрное бикини, которое с трудом могло прикрыть ее аппетитные формы. Девушка решила добавить огонька и застыла в неприличной позе, чтобы фолловеры могли рассмотреть самое сладкое.
Напомним, что Кассандра Сьенега в микро-бикини свела с ума не только взглядом: "Добро пожаловать в мое логово".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега устроила горячую тренировку с подружками во дворе: "Ракеты".
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега едва не разорвала бикини пышными прелестями: "Горячая малышка".