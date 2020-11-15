Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила бюстом в мини-бикини

Звезда демонстрирует без стеснения свои объемы в смелых бикини, пишет Politeka.net. В этот раз красотка натянула на свою роскошь маленький купальник с принтом кожи змеи, только голубого цвета.

В таком виде модель предстала дома, видимо, планируя выйти позагорать.

Маленькие треугольники ткани натянулись на тончайших бретельках. Большие прелести смотрелись очень соблазнительно и от них никак невозможно было оторваться. Кроме того, модель похвасталась невероятным видом сзади.

Стройная талия и плоский живот, а также красивые бедра - в этой фигуре все невообразимо прекрасно.

Маленькая еле заметная цепочка на шее поблескивала на свету и спускалась тонкой линией по декольте.

Модель закинула волнистые локоны набок и смотрела в камеру, улыбаясь.

"Мне явно нечего надеть 💁🏻‍♀️", - подписала снимки звезда.

За 16 часов пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель приятными сообщениями.

"Вау-вау-вау!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в блузе, которую расстегнула и показала свои идеальные округлости во всей красе.

Пышная грудь "устроилась" под шелковой тканью, последняя красиво легла на оголенном бюсте, подчеркнув его идеальный объем.

Напомним, Кассандра Сьенега была одета в миниатюрное бикини, которое с трудом могло прикрыть ее аппетитные формы. Девушка решила добавить огонька и застыла в неприличной позе, чтобы фолловеры могли рассмотреть самое сладкое.

Напомним, что Кассандра Сьенега в микро-бикини свела с ума не только взглядом: "Добро пожаловать в мое логово".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега устроила горячую тренировку с подружками во дворе: "Ракеты".

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега едва не разорвала бикини пышными прелестями: "Горячая малышка".