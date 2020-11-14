Модель показала свою гордость без белья

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) посветила бюстом в глубоком декольте

Знаменитость демонстрирует свой роскошный бюст без всяких стеснений, пишет Politeka.net. В этот раз она блеснула прелестями без белья.

Модель позировала в блузе, которую расстегнула и показала свои идеальные округлости во всей красе.

Пышная грудь "устроилась" под шелковой тканью, последняя красиво легла на оголенном бюсте, подчеркнув его идеальный объем.

Такой же расцветки брючки обтянули красивые ножки.

Звезда дополнила образ различными украшениями, а также макияжем, который отлично выделил красивые черты лица знаменитости.

За 15 часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восторге от столь смелых кадров. Впрочем, стоит отметить, что модель часто балует поклонников подобными кадрами. Но каждый снимок все равно вызывает восхищение.

"Так сладко", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала на берегу, во время того, как волны мочили ее тело. модель улеглась на песок животом вниз. Она кокетливо приподняла ножку к верху.

Примечательно, что соблазнительница была в одних плавках-бикини, которые напоминали одни тоненькие полосочки ткани, ничего не прикрывавшие.

Напомним, Кассандра Сьенега сидела в прозрачном белье с рисунками цветочков. Модель спустила бретельки лифа, делая снимок еще горячее. Волосы у Кассандры были распущенными, что дополнительно добавило кадру эффектности. Девушка не стеснялась показать себя и свои самые аппетитные места.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачном кружеве показала, чем завоевала популярность

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