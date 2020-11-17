Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) блеснула красотой в крохотном бикини

Соблазнительница регулярно балует своих поклонников самыми жаркими фото, пишет Politeka.net. В этот раз модель продемонстрировала свои пышные формы, которые всегда достойны внимания, в микро-бикини.

Сьенега позировала в купальнике, едва ли скрывавшем ее прелести, тем более в жаркой позе, которую она приняла.

Модель позировала в мини-бикини салатового цвета. Крохотные лоскутки ткани натянулись на огромной груди, тонкие бретельки еле удерживали бюст, впившись в кожу.

Крохотные плавки на лямках натянулись выше бедер. Тонкая талия и упругий живот - это все притягивало взгляд не меньше.

Две тугие косички и почти незаметная цепочка на шее стали завершением горячего образа.

"Открытки из Тулума 🌴", - написала модель.

За девять часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети, как всегда, написали много приятного в сторону красотки.

"Горячая крошка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега натянула на свою роскошь маленький купальник с принтом кожи змеи, только голубого цвета.

В таком виде модель предстала дома, видимо, планируя выйти позагорать.

Маленькие треугольники ткани натянулись на тончайших бретельках. Большие прелести смотрелись очень соблазнительно.

Напомним, Кассандра Сьенега надела полупрозрачное платье розового цвета, под котором не было белья, что видно по пикантным деталям.

Красотка покупалась, а позже стала выходить из воды в мокром наряде. Тонкая ткань обтянула великолепные формы Кассандры, подчеркнув изгиб талии и пышную грудь.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега обожгла видами своих "арбузиков" в микро-бикини: "Вау-вау-вау!"

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" соблазнила размерами пышных прелестей без белья: "Так сладко"

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" явила миру свою красоту, раздвинув ножки: "Горячая девочка"