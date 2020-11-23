Українська телеведуча Леся Нікітюк ошелешила своїм виглядом в тринадцятому ефірі шоу "Танці з зірками"

Артистка, яку запросили бути суддею в півфіналі проекту, постала лисою.

Нікітюк спершу з'явилася в перуці з довгим світлим волоссям.

Але потім, під час вітального слова, раптово зірвала його. За словами телеведучої, вона вирішила з'явитися на" Танцях " в збірному образі, взявши потроху від кожного члена журі.

Від прими-балерини Катерини Кухар Нікітюк вирішила запозичити Чорного лебедя і" чорну душу", від Григорія Чапкіса великий танцювальний досвід і невелику пенсію, ну а від Влада Ями – блискучу лисину.

Нікітюк викликала фурор таким чином.

"Це Леся????? Я подумала транс якийсь", " що з Лесею зробили? Сама на себе не схожа», «Леся, просто красуня, найкрутіший Джокер", " Лесю залишайте в наступному сезоні Джокером на постійній основі. Весело, завзято, ще й всі 10 свої отримали! Якщо не Сердючка, то нехай буде Леся" « " Леся-розумничка! Весела і харизматична, так вміє тільки вона!!!», «дратує Никитюк. Її вульгарні жарти видалять шарм і інтелігентність цього шоу. А лисина - це жах. Приберіть королеву ламінату.", "Люди, що з Лесею?.. Коли включили програму перше враження, що сидить якийсь хлопець в "образі", але коли зрозуміли, що це Леся - жахнулися!! Що вона з собою зробила?", "Леся Нікітюк-обожнюю! Тільки завдяки їй це " шоу "не таке нудне", - коментують веселу витівку телеведучої.

Кадри з Никитюк без волосся з'явилися і в Сторіс Інстаграм. В одному з тих телеведучу запитують: "Леся, де коси?".

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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