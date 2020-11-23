Украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила своим видом в тринадцатом эфире шоу "Танці з зірками"

Артистка, которую пригласили быть судьей в полуфинале проекта, предстала лысой.

Никитюк сперва появлась в парике с длинными светлыми волосами.

Но потом, во время приветственного слова, внезапно сорвала его. По словам телеведущей, она решила явиться на "Танцях" в собирательном образе, взяв понемногу от каждого члена жюри.

От примы-балерины Екатерины Кухар Никитюк решила позаимствовать черного лебедя и "черную душу", от Григория Чапкиса большой танцевальный опыт и небольшую пенсию, ну а от Влада Ямы – блестящую лысину.

Никитюк произвела фурор таким образом.

«Это Леся????? Я подумала транс какой-то», «Что с Лесей сделали? Сама на себя не похожа», «Леся, просто красотка, самый крутой Джокер», «Лесю оставляйте в следующем сезоне Джокером на постоянной основе. Весело, задорно, ещё и все 10 свои получили! Если не Сердючка, то пусть будет Леся», «Леся-умничка! Веселая и харизматичная, так умеет только она!!!», «раздражает Никитюк. Ее пошлые шутки удалят шарм и интеллигентность этого шоу. А лысина – это жах. Уберите королеву ламината.», «Люди, что с Лесей?.. Когда включили программу первое впечатление, что сидит какой-то парень в "образе", но когда поняли, что это Леся - ужаснулись!! Что она с собой сделала?», «Леся Никитюк - обожаю! Только благодаря ей это "шоу" не такое скучное», - комментируют веселую выходку телеведущей.

Кадры с Никитюк без волос появились и в сторис Инстаграм. В одном из тих телеведущую спрашивают: "Леся, где косы?".

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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