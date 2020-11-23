Навіть після розлучення й одруження на іншій скандал між ведучим Володимиром Остапчуком і його екс-дружиною Оленою Войченко не вщухає

"Поділ" дітей, фінансові питання і тому інше: колишні чоловік і дружина по черзі підливають масла у вогонь, звинувачуючи один одного у всіх гріхах.

Днями, Войченко приголомшила подробицями, пов'язаними з психічним здоров'ям Остапчука, про які раніше замовчувала. Про це дівчина розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Олена неодноразово називала колишнього коханого, з яким прожила 12 років і народила двох дітей, "патологічним брехуном". Дівчина спробувала пояснити, звідки у цієї проблеми коріння ростуть.

"Я не хочу давати діагноз людині публічно, тому що я не психіатр і не лікар, але під час шлюбу ми ходили до лікаря, який ставив йому діагноз. Він дійсно досить нестабільний. У нього депресія, яка почалася ще десь в дитинстві і Володимир її намагається всіляко приховати і компенсувати всім чим завгодно. Особливо тим, що показує не те, що є. Вже всі помітили, що Володимир патологічний брехун", - видала Войченко.

Олена нібито викрила екс-чоловіка у брехні, пов'язаній з фінансами. Мовляв, дає щомісяця 10 тисяч гривень, а не ті нечувані суми, про які заявляв привселюдно раніше. Ведучий запевняв, що наприкінці минулого року перерахував на дітей 72 тисячі гривень, у вересні 25 тисяч, а в жовтні 26,5 тисяч. Також він зазначив, що давав 42 тисячі на відпочинок, але колишня дружина на нього не поїхала, а дітей з ним не відпустила.

Щоправда, коментуючі вже заплуталися, хто з них бреше, адже Остапчук підкріплював свої слова чеками.

Користувачі активно обговорюють останній випад Олени, а саме її слова про діагноз Володимира.

"Думаю, що Олені почастило, що цей брехун сам пішов і у неї з'явився шанс влаштувати своє життя з гідним чоловіком, бо так би і мучилася з ним"

"Згодна з Оленою про не стабільний психологічний стан Остачука, я думала, що можливо мені здається його поведінка дивною. А виходить, що ні і дійсно він трошки ку ку))))"

"До речі, я замітила його неадекватність коли він давав інтерв'ю Маші Єфросиніній, він тоді плакав, казав ніколи дітей не кине, і покинув" - "А ще він тоді розповідав, що повністю забезпечує сім'ю і живе з нею. Хоча вже йому дали з дому попняк під зад в серпні і вже у вересні він повіз коханку в Париж 😂 "

"Вірю Олені, що вона говорить правду, бо, якщо подивитись його інтерв‘ю з Осадчою у лютому, то він говорив, що пішов в нікуди, що один, а вже в травні/ червні в інтерв‘ю Славі з Люкс ФМ, він говорить, що ще в лютому говорили з Христиною про те, що їхні відносини стануть публічними і їй треба підготуватись.... тобто у Осадчої брехав..."

"Дуже гірко, але я знаю що це... Тримайтеся... Все пройде, потрібен час... Ви обов'язково станете щасливою. Час все розставить, він своє отримає"



"Блін, ніби як і хочеться їй вірити, і завжди була на її боці, але Вова в сторіс вчора дав коментарі з приводу цього, і думка абсолютно змінюється. У нього там чеки на нехилі суми, як би..." - "Та я теж задумалася... А чи правду вона говорить?? мільйони жінок отримують менші аліменти і нічого, працюють і живуть....Може вам треба піти працювати??? А не жити життям колишнього чоловіка?"

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