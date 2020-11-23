Даже после развода и женитьбы на другой скандал между ведущим Владимиром Остапчуком и его экс-супругой Еленой Войченко не утихает

"Дележка" детей, финансовые вопросы и тому прочее: бывшие муж и жена по очереди подливают масла в огонь, обвиняя друг друга во всех грехах.

На днях, Войченко ошеломила подробностями, связанными с психическим здоровьем Остапчука, о которых ранее умалчивала. Об этом девушка рассказала Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Елена неоднократно называла бывшего возлюбленного, с которым прожила 12 лет и родила двух детей, "патологическим лжецом". Девушка попробовала объяснить, откуда у этой проблемы корни растут.

«Я не хочу давать диагноз человеку публично, потому что я не психиатр и не врач, но во время брака мы ходили к врачу, который ставил ему диагноз. Он действительно достаточно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно. Особенно тем, что показывает не то, что есть. Уже все заметили, что Владимир патологический лжец», — выдала Войченко.

Елена якобы уличила экс-супруга во лжи, связанной с финансами. Мол, дает ежемесячно 10 тысяч гривен, а не те баснословные суммы, о которых заявлял во всеуслышание ранее. Ведущий заверял, что в конце прошлого года перечислил на детей 72 тысячи гривен, в сентябре 25 тысяч, а в октябре 26,5 тысяч. Также он отметил, что давал 42 тысячи на отдых, но бывшая супруга на него не поехала, а детей с ним не отпустила.

Правда, комментирующие уже запутались, кто из них врет, ведь Остапчук подкреплял свои слова чеками.

Пользователи активно обсуждают последний выпад Елены, а именно ее слова о диагнозе Владимира.

"Думаю, що Олені почастило, що цей брехун сам відвалився і у неї з‘явився шанс влаштувати своє життя з достойним чоловіком, бо так би і мучилась з ним"

"Згодна з Оленою про не стабільний психологічний стан Остачука, я думала, що можливо мені здається його поведінка дивною. А виходить, що ні і дійсно він трошки ку ку))))"

"До речі, я замітила його неадекватність коли він давав інтерв'ю Маші Єфросиніній, він тоді плакав, казав ніколи дітей не кине, і покинув" - "А ещё он тогда рассказывал, что полностью обеспечивает семью и живет с ней. Хотя уже ему дали из дому попняк под зад в августе и уже в сентябре он повёз любовницу в Париж 😂 "

"Вірю Олені, що вона говорить правду, бо, якщо подивитись його інтерв‘ю з Осадчою у лютому, то він говорив, що пішов в нікуди, що один, а вже в травні/ червні в інтерв‘ю Славі з Люкс ФМ, він говорить, що ще в лютому говорили з Христиною про те, що їхні відносини стануть публічними і їй треба підготуватись.... тобто у Осадчої брехав..."

"Очень горько, но я знаю что это... Держитесь... Всё пройдёт, нужно время... Вы обязательно станете счастливой. Время всё расставит, он своё получит"



"Блин, вроде как и хочется ей верить, и всегда была на её стороне, но Вова в сторис вчера дал комментарии по поводу этого, и мнение совершенно меняется. У него там чеки на нехилые суммы, как бы..." - "Да я тоже задумалась...А правду ли она говорит?? миллионы женщин получают и меньше алименты и ничего, работают и живут....Может Вам надо пойти работать??? А не жить жизнью бывшего мужа?"

Напомним, что Остапчук после новой свадьбы раскрыл все карты о романе с «холостячкой» Мишиной: «Успел раньше всех пацанов».

Как сообщала Politeka, Остапчук откровенно рассказал о пути к успеху, дерзкое фото: "Меня считают заносчивым или выскочкой".

Также Politeka писала, что Остапчук ошарашил выходом в блестящем мини, теперь украинцы видели все: «Хорош попец».