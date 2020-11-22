Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который до сих пор не может найти общего языка со своей бывшей женой Еленой, жестко высказался по поводу ее заявлений в передаче Кати Осадчей

Как передает Politeka.net, на днях Елена Войченко дала разгромное интервью «Светской жизни», в котором заявила, что Владимир оплачивает школу и садик, а также дает на содержание детей 10 тысяч гривен в месяц. Кроме этого, женщина заявила, что Остапчуку давно поставили диагноз депрессия.

Владимир записал опровержение, которое опубликовал у себя в сторис. Видно было, что мужчина ошарашен заявлениями бывшей.

«Это полнейшее вранье, манипуляции и конкретный шантаж. И если бывшая жена делает это все голословно, просто плачется на камеру, то у меня есть конкретная аргументированная позиция», - заявил Остапчук.

Телеведущий опубликовал несколько чеков, которые доказывают, что он переводил жене более крупные суммы, чем она озвучила. Кроме этого, он заявил, что в октябре дал ей 42 тысячи гривен, чтобы отвезти детей на море. Однако Елена этого не сделала.

Он также отметил, что обратился в суд для установления графика посещения детей, так как экс-супруга не дает ему полноценно видится с ними.

«Последний раз с малышами говорил 4 дня назад. Не берет трубку, не может, резкие планы!», - добавил Остапчук.

Он также признался, что летом родители Елены не давали ему видится с детьми, в результате чего ему даже пришлось вызывать полицию.

Напомним, что Остапчук после новой свадьбы раскрыл все карты о романе с «холостячкой» Мишиной: «Успел раньше всех пацанов».

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