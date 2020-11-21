Ведущий выдал все, как есть

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук откровенно рассказал, как добился успеха в своей карьере

Шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

В нем Остапчук порассуждал о том, как ему удалось построить успешную карьеру, не имея за спиной ни богатых родственников, ни влиятельных половинок, ни даже внезапного выигрыша.

«Кто-то считает меня несерьёзным, кто-то заносчивым или выскочкой, кому-то вообще кажется, что мои успехи - это странное стечение обстоятельств… Я обычный парень, из обычного маленького города, просто у меня за спиной всегда были крылья», - рассказал Остапчук.

Он подчеркнул, что всегда верил в то, что сможет добиться большего в своей жизни.

«Как часто в жизни мы ходим туда, куда не хотим, делаем то, что не нравится с теми, кого не любим. Просто ЗНАЙТЕ! Вы лучший/лучшая и об этом тогда узнают все», - подытожил ведущий.

Он также поделился забавным фото, на котором рассекает по улицам на скейтборде в стильном брючном костюме.

Отметим, что в прошлом году Остапчук угодил в громкий скандал с изменой, когда разошелся с женой Еленой Войченко. Параллельно у него начались отношения с его нынешней женой Кристиной Горняк. Осенью 2020 года пара сыграла свадьбу.

Напомним, Остапчук ошарашил выходом в блестящем мини, теперь украинцы видели все: «Хорош попец».

Как сообщала Politeka, Остапчук будет судиться с экс-женой, скандал с разводом набирает новые обороты.

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука после свадьбы неожиданно разговорилась о злости и зависти: "Лучше не...".