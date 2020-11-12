Скандальный украинский ведущий Владимир Остапчук откровенно ответил на вопрос о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной

В прошлом году на фоне громкого развода ведущего с его женой Еленой появились слухи о его романе с актрисой и звездой шоу «Холостяк» Мишиной. В то время они оба были участниками шоу «Танці з зірками», поэтому их отношения вызывали большой интерес. В какой-то момент в СМИ появилась информация о том, что Остапчук и Мишина якобы вместе ездили в Вену, где их застали за объятиями и поцелуями.

Сейчас, год спустя, Остапчук в комментарии Обозреватель решил раз и навсегда положить конец этим слухам. Он заверил, что между ними с Мишиной ничего не было.

«В том году ходила сплетня, что у меня роман с Ксенией Мишиной. Получается, я успел раньше всех пацанов из шоу "Холостячка" (смеется). Это, конечно же, неправда», - подчеркнул он.

Отметим, что и сама «холостячка» еще в прошлом году отрицала роман с ведущим. Она подчеркивала, что никогда не ездила с ним в Вену и вообще они не общаются.

Добавим, что не так давно Остапчук женился на своей любовнице Кристине Горняк, к которой ушел от жены.

Напомним, заигравшийся Остапчук ошарашил постельными забавами с молодой женой: "Как тут уйти на работу?".

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Также Politeka писала, что новая жена Остапчука разоткровенничалась не на шутку, оголив животик: "Очень хочу с каждым....".