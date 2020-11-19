Скандальный украинский ведущий Владимир Остапчук удивил появлением в очень смелом образе

Ведущий решил поэкспериментировать со стилем и поделился видео результатов в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На шуточных кадрах Остапчук показывает себя во время примерки разных нарядов перед появлением на новом эфире. Самым шокирующим стал первый вариант: ведущий надел короткое платье, покрытое сверкающими серебристыми пайетками. Наряд явно маловат для мужчины, поэтому когда Остапчук поворачивается спиной, зрители могут увидеть, как сильно он обтягивает пятую точку ведущего.

Затем Остапчук примерил еще два наряда: простую уличную майку и шорты и, наконец, стильный официальный костюм. Именно на последнем образе ведущий и остановил свой выбор.

«Выбери лук, который идеально подойдёт ведущему гипер-шоу «Маска». 1, 2 или 3», - подписал кадры Остапчук.

Его появление в мини-платье шокировало многих подписчиков, в том числе и певицу Злату Огневич.

«Аааааа, ты и правда беспощадна», - написала она.

Поклонники также прокомментировали видео.

«Хорош попец», «Однозначно 1», «Ох и Вова», «С такой фигурой без вариантов – 1», «Вау круто ((вам идёт», «Вова, ты всегда мега- позитив, спасибо те за настроение», «Отличные ноги», «Как... Как вы умудряетесь влезть в платье жены? Или это Ваши», «3 образ для шоу "Маска", ну а первый - минимум для Евровидения», - пишут люди.

Напомним, Остапчук будет судиться с экс-женой, скандал с разводом набирает новые обороты.

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