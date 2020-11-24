Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася формами у відвертому костюмі
Знаменитість володіє пишними формами, які без сорому виставляє напоказ, передає Politeka.net.
Гюль цього разу показала пишні груди без білизни. Модель одягла салатові топік і спідничку. Перший був настільки малий, що з нього мало не вивалювалися груди. До слова, бюст оголився, але при цьому, тканина приховала від очей найпотаємніше.
Тонка талія з пишними стегнами створили ідеальний вигин. Бахарі була у вузькій спідничці, яка обтягнула немаленькі сідниці, при цьому модель вирішила додати знімку пікантності. Модель приспустила спідничку, здавалося, під нею не було трусиків.
Зірка дивилася в камеру з-під пишних вій, забравши волосся в гульку.
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За три години пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону брюнетки багато приємного.
"Неймовірна крихітка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Гюль Бахарі показалася в прозорій сукні, яка не приховала білі трусики красуні. Бахарі сиділа на кріслі, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Дівчина зібрала волосся у вузол, дивлячись прямо в об'єктив камери. Кадр вийшов дуже спокусливим і цікавим.
Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі позувала в прозорому вбранні, без бюстгальтера, і в стрінгах з мотузочок. Зірка стояла на балконі, розвернувшись спиною і нагнувшись, демонструючи пружні сідниці. Волосся у Бахарі було зібране у хвіст, щоб не заважало.
"Люблю тебе всім моїм горішком. Сказав би горішок, але мій більше", - написала Бахарі під фото.
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