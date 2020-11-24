Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, вразила об'ємом принад в крихітному купальнику
Зірка нещодавно оголосила про свою вагітність, публікуючи фото з уже великим животом, пише Politeka.net. Однак шанувальники все ще не можуть забути старі образи знаменитості й розміщують її архівні знімки в своїх групах.
Так, в одній з таких груп з'явився знімок, на якому Ратаковськи стояла в крихітному бікіні. Зірка позувала крупним планом, при цьому були відображені її красиві округлості.
Купальник натягнувся на найтонших бретельках, які тягнулися до потилиці.
У вирізі можна було поглянути на пишні груди моделі. Бюст виглядав дуже ефектно і "соковито".
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Зірка завершила образ світлим капелюшком на голові і розпустила волосся. На її обличчі не було макіяжу, лише чорна підводка підкреслила виріз очей.
За 14 годин пост зібрав понад 100 лайків і мало коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Вау, яка розкіш", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в абсолютно домашньому стилі, зовсім не така, як її звикли бачити на червоних доріжках.
Зірка одягла толстовку, в якій проглядався животик. Доповнили образ золоті сережки у вухах.
Красуня зробила собі гульку, а на її обличчі, ймовірно, не було макіяжу.
Нагадаємо, на архівному кадрі Емілі Ратаковськи була зображена разом з іншими моделями в гримерці. Судячи з усього, одна з моделей зробила селфі в дзеркалі, поки інші готувалися до показу.
Модель постала перед шанувальниками в білій сукні з максимально ризикованим декольте, здається, що її груди готові вискочити назовні від будь-якого необережного руху.
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі