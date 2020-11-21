Старший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков порадовал фанатов новой фотографией и сделал признание

Как передает Politeka.net, свежая публикая появилась на странице знаменитости в Инстаграм.

29-летний Никита Персняков прзнался, что очень редко публикует новые фотографии и вот на радость фанатов, он наканец-таки решился показать себя любимого.

На снимке звезда позирует в футболке у себя в ванной комнате. Артист стал перед зеркалом, навел камеру и запечатлел себя. А в подписи к кадру он сообщил, что в скором времени выйдет его новый видеоклип, который они уже отснимали.

«Я так часто пропадаю, но так ярко появляюсь» (copyrighted by @kristina_si)

Чувачечечки, наш кавер на Motlëy Crüe - Home Sweet Home готов! И видос мы сняли охренительный! Ждите, скоро будет!)))», - написал Никита.

Фолловеры не прошли мимо и уже отреагировали на новый снимок музыканта.

"Никита тебе идёт борода и усы!😍", "Ураа, ждем", " У вас такие грустные глаза. Всегда.........😥", "Никита! Ты что такой грустный! Зайка не грусти! Ты крутой!", "Никита красавец"- пишут в сети.

Ранее мы рассказывали, что Никита Пресняков не смог превзойти своего звездного отца.

У себя в Инстаграм Пресняков опубликовал фото, на котором оба артиста стояли в футболках, демонстрируя свои многочисленные тату на теле. Никита стоял спереди, а Владимир сзади. Уже сейчас 29-летний Никита намного выше своего 52-летнего отца.

Пресняков не стал подписывать фото, но поклонники устроили бурное обсуждение под постом.

Напомним, что в семье внука Аллы Пугачевой впервые показали долгожданного малыша

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