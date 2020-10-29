Известная певица Кристина Орбакайте, которая в последнее время живет с семьей в США, шокировала новым образом

Как сообщает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

На кадре дочь Аллы Пугачевой сидит за столом, на котором бутылка минеральной воды и роскошный букет из белых роз. На звезде – прозрачный наряд, не скрывающий внушительного бюста Кристины, также обращает на себя внимание взъерошенная прическа Орбакайте и неестественный цвет лица.

"Семья заменяет всё. Поэтому, прежде чем её завести, крепко подумай, что тебе важнее: всё или семья", – написала знаменитость.

Поклонники согласились с певицей, однако нашлись и те, что упрекнул Кристину в несерьезном оношении к браку. Некоторые фанаты считают, что слова у дочери Пугачевой расходятся с делом.

"А сама сколько раз ее заводила и чем думала и о чем Когда мы молоды, нам хочется ВСЁ, но когда мы достигаем определенного возраста, ВСЁ становится мишурой по отношению к семье...... Прелесть. 🌺 Я сначала подумала, что Алла Борисовна😃. Очень похожа. Но вы же все успеваете и семья у вас прекрасная! Вывод? Помятая какая- то😌 Помятая какая- то Можно завести семью и получить всё, не надо выбирать! КРИСТИНА СЕМЬЯ ВСЯ ЖИЗНЬ ,НО ТОЛЬКО ТО ЧТО ДОЧЬ БЕЗ ЭТО ПЛОХО ПО СЕБЕ ЗНАЮ А МНЕ 64 И ВСЕ ВРЕМЯ ПОМНЮ ПАПУ( это не натация ) это ответ на действие 😞😞😞 С прической всегда были проблемы, нужна стрижка- каскад, с годами длинные кончики выглядят не ухоженно и придают возраста 👍👍 Красавица Точно! Лучше бы это все матери-маразматичке посоветовала....Хотя конечно,как наследница-Кристина единственная дочь своей мамаши.Дети то ни биологически,ни юридически не ее!", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте восхитила снимком со своими взрослыми сыновьями и дочерью. Соответствующее фото появилось на фан-странице в Инстаграм.

На снимке дочь Аллы Пугачевой запечатлена со своими тремя детьми – Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.

Напомним, что Орбакайте в окружении детей вызвала фурор, Пугачева может гордиться: "У Клавы два брата-рыцаря"

Как сообщала Politeka, "Папина дочка!": Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж, на Пугачеву не похожа.

Также Politeka писала, что довольная Орбакайте, по пятам Дженнифер Лопес, взбудоражила семейными фото с мужем и дочерью.