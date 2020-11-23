Російський актор Павло Прилучний опинився в лікарні з серйозними травмами

За інформацією видання Baza, Прилучного госпіталізували з переломом черепа, він знаходиться в МКЛ №1 імені Пирогова. Актор сам звернувся до лікарні, лікарі вирішили залишити його на деякий час для лікування.

Однак, за відомостями Telgram-каналу «112», актор 21 листопада перебував у Калінінграді, де впав на асфальт і розбив ліву сторону обличчя. Після прильоту в Москву він сам звернувся в медустанову.

Крім того, 23 листопада з'явилася інформація про те, що російського актора Павла Прилучного побили в Москві. Як зазначав Telegram-канал "Hue", у актора діагностували перелом лицьового скелета, садна голови та забої.

Відзначимо, що потрапив в лікарню актор показав вид з вікна. Він опублікував відео в Instagram-сторіс.

На кадрах Прилучний стоїть біля вікна і знімає панораму Москви, при цьому обличчя в кадрі він не показав. "Краса", - вимовив він пошепки, не коментуючи своє місцезнаходження.

Відзначимо, за даними «КП», поліцейським, які прибулим за викликом лікарів Прилучний сказав, що на нього напали і побили.

Розслідуванням НП вже зайнялася правоохоронні органи.

Також повідомляється, що колеги Прилучного помічали, що після розлучення з Агатою Муценіеце артист пристрастився до алкоголю. Нібито іноді через зриви артиста навіть скасовувалися зйомки.

Нагадаємо, в червні 2020 року Павло Прилучний офіційно розлучився зі своєю дружиною і матір'ю двох дітей Агатою Муценіеце. Розставання супроводжувалося скандалами та інтерв'ю Агати про їхнє сімейне життя з Павлом. Муценіеце неодноразово говорила про те, що вона переживає складний період і їй важко дається розлучення з чоловіком, якого вона досі любить.

Прилучний, в свою чергу не тільки ніяк не коментував свій емоційний стан, але ще і закрутив роман із зіркою "Татових дочок" Мирославою Карпович.





Павло Прилучний найбільш відомий ролями в серіалах "Мажор», «Закрита школа»І "Квест". Він також знявся у фільмах "любов з обмеженнями", "на грі", "Соловей-Розбійник" і серіалах "Метод Фрейда", "Клуб" і "Життя і пригоди ведмедика Япончика".

Нагадаємо, що "Татусеві дочки" виросли і вразили новою зовнішністю, одна краше інший: фото тоді і зараз.

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