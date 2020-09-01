Популярный актер Павел Прилучный, который недавно развелся со своей женой, засветился в компании известной актрисы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал весьма провокационный снимок. Он сидел за столом и смотрел в кадр, а рядом с ним сидела звезда «Папиных дочек» Даша Мельникова, которая сыграла в сериале среднюю сестру Женьку. Актриса высунула язык и попыталась облизать Прилучного. Ее лицо закрыли сердечки и стрелы Амура.

«Волшебная ночь с Дашей Мельниковой», - подписал фото актер.

Стоит отметить, что Даша Мельникова уже семь лет состоит в браке с известным актером Артуром Смольяниновым. У них двое детей. Что связывает Прилучного с Дашей на данный момент неизвестно. Но, похоже, бурный роман с Мирославой Карпович, который уже неоднократно подтвердили в российской прессе, не помеха, чтобы заигрывать с другими девушками.

Добавим, что Мельникова историю с Прилучным опубликовала у себя в Инстаграм. Кроме этого, она поделилась загадочным утренним фото, подписав «6.01..и мы встречаем рассвееет». А вот Прилучный утром опубликовал сторис со школы, куда провожал детей.

Тем временем, в сети шутят, что Прилучному осталось заполучить еще троих «папиных дочек», ведь две у него уже есть.

Напомним, что «папины дочки» выросли и поразили новой внешностью, одна краше другой: фото тогда и сейчас.

Как сообщала Politeka, звезда "Папиных дочек" прикован к инвалидной коляске, на себя больше не похож: "Теперь вот так".

Также Politeka писала, что соседи Прилучного в ужасе от поведения "Папиной дочки" Карпович: "Успела поссориться с ...".