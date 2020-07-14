Звезда «Папиных дочек», российская актриса Мирослава Карпович уже успела съехаться с актером Павлом Прилучным

Соседи и персонал, который работает в загородном доме у актера, были в шоке от новой пассии Павла. Отмечается, что Карпович с первых же дней стала скандалить с персоналом и уже успела поссориться с домработницей.

Как известно, после развода со своей женой Агатой, которая обвинила его в домашнем насилии, Прилучный оставил себе загородный дом, а жену с детьми отправил жить в московскую квартиру. Как сообщают очевидцы, в доме уже заправляет новая хозяйка. Мирослава якобы перевезла к Прилучному свои вещи и чувствует себя как дома. Отмечается, что звезда сериала проявляет грубость по отношению к домработнице, повышает на нее голос.

«Требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все указания. Она ведет себя так, будто всегда тут жила. А ведь это не так», - сообщил инсайдер.

Как известно, недавно Карпович отдыхала с Прилучным и его детьми в Крыму. В сеть слили фото и видео, подтверждающие их роман. Судя по всему, между актерами все серьезно, так как Карпович активно няньчится с детьми Агаты и Павла.

При этом фанаты бывших супругов негодуют и активно хейтят Карпович за то, что она якобы разрушила их семью.

Напомним, что Карпович тайно окольцевала Прилучного, раскрыты детали: "Заставила!".

Как сообщала Politeka, Карпович нянчится с детьми Прилучного, экс-жене может не понравиться: "семейная идиллия", фото.

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