Российский актер Павел Прилучный оказался в больнице с серьезными травмами

По информации издания Baza, Прилучного госпитализировали с переломом черепа, он находится в ГКБ №1 имени Пирогова. Актер сам обратился в больницу, врачи решили оставить его на некоторое время для лечения.

Однако, по сведениям Telgram-канала «112», актер 21 ноября находился в Калининграде, где упал на асфальт и разбил левую сторону лица. По прилету в Москву он сам обратился в медучреждение.

Кроме того, 23 ноября появилась информация о том, что российского актера Павла Прилучного избили в Москве. Как отмечал Telegram-канал "Hue", у актера диагностировали перелом лицевого скелета, ссадины головы и ушибы.

Отметим, что попавший в больницу актер показал вид из окна. Он опубликовал видео в Instagram-сторис.

На кадрах Прилучный стоит у окна и снимает панораму Москвы, при этом лица в кадре он не показал. "Красота", - произнес он шепотом, не комментируя свое местонахождение.

Отметим, по данным "КП», прибывшим по вызову врачей Прилучный сказал, что на него напали и избили.

Расследованием ЧП уже занялись правоохранительные органы.

Также сообщается, что коллеги Прилучного замечали, что после развода с Агатой Муцениеце артист пристрастился к алкоголю. Якобы иногда из-за срывов артиста даже отменялись съемки.

Напомним, в июне 2020 года Павел Прилучный официально развелся со своей женой и матерью двоих детей Агатой Муцениеце. Расставание сопровождалось скандалами и интервью Агаты об их семейной жизни с Павлом. Муцениеце неоднократно говорила о том, что она переживает сложный период и ей тяжело дается развод с мужем, которого она до сих пор любит.

Прилучный, в свою очередь не только никак не комментировал свое эмоциональное состояние, но еще и закрутил роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.





Павел Прилучный наиболее известен ролями в сериалах "Мажор», «Закрытая школа»и "Квест". Он также снялся в фильмах "любовь с ограничениями", "на игре", "Соловей-Разбойник" и сериалах "Метод Фрейда", "Клуб" и "Жизнь и приключения мишки Япончика".

Напомним, что "Папины дочки" выросли и поразили новой внешностью, одна краше другой: фото тогда и сейчас.

Как сообщала Politeka, звезда "папиных дочек" прикован к инвалидной коляске, на себя больше не похож: "теперь вот так".

Также Politeka писала, что соседи Прилучного в ужасе от поведения "папиной дочки" Карпович: "успела поссориться с ...".