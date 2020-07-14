Недавно зрители вспомнили всеми любимый, но забытый сериал «Папины дочки», благодаря бурным романам, которые закрутили звезды комедии

Politeka.net узнавала, как изменились пять популярных актрис, которые на протяжении многих лет играли в сериале.

Старшую дочь Машу в сериале сыграла актриса Мирослава Карпович. Именно у нее сейчас начался роман со скандально известным актером Павлом Прилучным, который расстался с женой после заявления о домашнем насилии.

Актриса Анастасия Сиваева сыграла в сериале подростка-неформала. Девушка была одной из самых запоминающихся героев, однако ее актерская карьера на этом закончилась.

Среднюю сестру Женю сыграла актриса Дарья Мельникова. Сегодня она замужем за известным актером, они воспитывают двоих детей. Как и ее сериальный персонаж, актриса предпочитает натуральную красоту и мальчишеские стрижки. Стоит отметить, что Даша продолжила активно сниматься в кино.

Исполнительница роли Галины Сергеевны, актриса Лиза Арзамасова тоже продолжила актерскую карьеру. Недавно о ней заговорили в СМИ после новости о ее романе с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом.

Самая младшая дочка, Пуговка, осталась в прошлом для исполнительницы этой роли. Катерина Старшова сегодня далека от творчества. Она учится на фармацевта.

Напомним, что Мирослава Карпович нянчится с детьми Прилучного, экс-жене может не понравиться: "семейная идиллия", фото.

Как сообщала Politeka, Карпович тайно окольцевала Прилучного, раскрыты детали: "Заставила!".

Также Politeka писала, что экс-жена Авербуха откровенно высказалась о его романе с юной "Папиной дочкой" Арзамасовой: "Илье пора, уже под полтинник".