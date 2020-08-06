Российский актер Михаил Козаков поведал общественности подробности личной трагедии

Об этом пишет Politeka.net, руководствуясь личной страницей актера в Instagram

Звезда телесериала "Папины дочки" Михаил Козаков на своей странице опубликовал фото, на котором он приковал к инвалидной коляске.

Напомним, что Михаил рухнул с 12-метровой высоты, серьезно повредив обе ноги.

Один из подписчиков поинтересовался: "Вместо гипса теперь вот так?"

Как известно, актеру после случившегося в ноги "вмонтировали" металлические пластины, при помощи которых будет проходить интенсивная реабилитация. Козакову пришлось перенести 6-часовую операцию.

Ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах Михаил совершил крутое пике вниз с высоты пятиэтажного дома. Актер попросту не заметил, как под его ногами закончилась твердая поверхность крыши, когда тот занимался пейзажной съемкой.

Михаил Козаков получил широкую популярность после того, как сыграл персонажа Полежайкина в сериале "Папины дочки", в тот час став народным любимцем. После ухода с профессии в 2013 году, артист заметно похудел, что отметили подписчики.

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